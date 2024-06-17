"Оправданий нет": Яремчук оценил поражение от Румынии

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение от Румынии (0:3) на старте Евро-2024.

По словам футболиста, команда провалила встречу.

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"Оправданий никаких нет. Мы сегодня не показали свою игру и не выполнили указания тренера. Румыния заслужила эту победу, а нам нужно поговорить в раздевалке и двигаться дальше.

После такого матча очень сложно что-либо говорить. Я тоже не хочу на эмоциях говорить что-то лишнее. Мы сегодня проиграли. Румыны победили – поздравляю их с победой.

Будем готовиться к следующим матчам, где мы должны показать себя с лучшей стороны. Нам нужно собраться вместе и сделать правильные выводы".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Румыния - Украина.

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