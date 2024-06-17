Украина на Евро-2024: турнирная таблица группы Е

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В понедельник, 17 июня, состоялись первые матчи группы Е на чемпионате Европы-2024 по футболу.

Лидером квартета является сборная Румынии, которая разгромила Украину (3:0).

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На втором месте оказалась команда Словакии, одолевшая Бельгию (1:0).

Турнирная таблица группы Е:

В следующем туре Украины сыграет со Словакией (21 июня), а Бельгия - с Румынией (22 июня).

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