"Ты все сможешь": жена Лунина вместе с сыном посетили первый матч Украины на Евро-2024

Возлюбленная голкипера поддержала его после разгромного поражения от Румынии.

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины проиграла команде Румынии (0:3).

На стадионе присутствовала супруга голкипера украинской команды Андрея Лунина Анастасия.

Читай также: "Какая гадость!": реакция Сети на позорное поражение Украины от Румынии

Девушка вместе с сыном посетила Альянц Арену. Анастасия была одета в футболку сборной Украины, на которой написана фамилия Лунин и нанесен 23 номер.

"Ты у нас самый лучший. Мы рядом, и я знаю, ты все сможешь. Мы тебя любим", - написала Анастасия после матча в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Румыния - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!