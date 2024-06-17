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"Ты все сможешь": жена Лунина вместе с сыном посетили первый матч Украины на Евро-2024

Возлюбленная голкипера поддержала его после разгромного поражения от Румынии.
Вчера, 22:55
Анастасия Лунина с сыном / instagram.com/a.nastasica
Анастасия Лунина с сыном / instagram.com/a.nastasica

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины проиграла команде Румынии (0:3).

На стадионе присутствовала супруга голкипера украинской команды Андрея Лунина Анастасия.

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Девушка вместе с сыном посетила Альянц Арену. Анастасия была одета в футболку сборной Украины, на которой написана фамилия Лунин и нанесен 23 номер.

"Ты у нас самый лучший. Мы рядом, и я знаю, ты все сможешь. Мы тебя любим", - написала Анастасия после матча в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Румыния - Украина.

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