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Украинские арбитры обслужат матч чемпионата Европы-2024

Балакин и Беркут отработают на игре сборной Англии.
Сегодня, 15:34
Николай Балакин / УАФ
Николай Балакин / УАФ

В четверг, 20 июня, сборная Англии проведет поединок против команды Дании в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024.

Украинские арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на данной игре.

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Балакин будет исполнять обязанности четвертого судьи в португальской бригаде арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, а Беркут – резервного лайнсмена.

Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Свитолина отреагировала на поражение сборной Украины по футболу от Румынии.

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Источник: УАФ

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