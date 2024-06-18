Украинские арбитры обслужат матч чемпионата Европы-2024

Балакин и Беркут отработают на игре сборной Англии.

В четверг, 20 июня, сборная Англии проведет поединок против команды Дании в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024.

Украинские арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на данной игре.

Читай также: Соперники Украины на Евро-2024: Словакия – возрастная команда с "украинцем"

Балакин будет исполнять обязанности четвертого судьи в португальской бригаде арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, а Беркут – резервного лайнсмена.

Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Свитолина отреагировала на поражение сборной Украины по футболу от Румынии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!