Украинские арбитры обслужат матч чемпионата Европы-2024
Балакин и Беркут отработают на игре сборной Англии.
В четверг, 20 июня, сборная Англии проведет поединок против команды Дании в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024.
Украинские арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на данной игре.
Читай также: Соперники Украины на Евро-2024: Словакия – возрастная команда с "украинцем"
Балакин будет исполнять обязанности четвертого судьи в португальской бригаде арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, а Беркут – резервного лайнсмена.
Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.
Ранее Свитолина отреагировала на поражение сборной Украины по футболу от Румынии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!
Источник: УАФ