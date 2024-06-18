"Это не последний матч в группе": Ребров оценил поражение Украины от Румынии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу поражения от Румынии (0:3) на Евро-2024.

По словам специалиста, команда должна показать максимум в следующих играх на турнире.

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"Мы проиграли, но это не последний матч на турнире. Игроки понимают, что от них ждут большего. У нас были ошибки в матче с Румынией, мы их проанализируем.

У сборной Украины топ-футболисты, которые должны показать свой максимум. В группе у нас не один, а три матча. И следующий будет еще более важным, чем стартовый", - приводит слова Реброва Sky Sports.

Ранее Луческу отреагировал на разгромную победу Румынии над Украиной.

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