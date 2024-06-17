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Луческу отреагировал на разгромную победу Румынии над Украиной

Румынский специалист выделил ключевой фактор первого матча на Евро-2024.
Вчера, 22:23
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Бывший главный тренер Шахтера и Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу сборной Румынии над сборной Украины (3:0).

По словам специалиста, румынская сборная больше хотела выиграть, чем подопечные Сергея Реброва.

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"Я хочу сказать вам одну вещь. Победа важна, если ты одерживаешь еще одну победу. Это не должно означать конец. Наоборот, это должен быть весомый повод улучшить свою игру в следующем матче. С Бельгией будет тяжело.

Невероятная атмосфера. Мне очень понравились наши болельщики. Как они все одеты в желтый. Я впервые увидел, что румынскую команду поддерживали в унисон. Болели, подбадривали команду. Сразу была заметна реакция игроков. Мы были более мотивированы, чем украинцы.

Сначала мы должны выйти из группы. Каждый матч имеет свою историю. Сегодня на наш прогресс повлияла ошибка Лунина. Этот счет 1:0 изменил соотношение сил. Наши футболисты выбегали в контратаки. Оборона была невероятной. Это сенсационная победа", - приводит слова Луческу sport.ro.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Румыния - Украина.

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Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024

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