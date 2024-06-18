Судаков - о разгроме от Румынии: Это еще не конец

Украинец извинился за провал в матче с аутсайдером.

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался о поражении от Румынии в рамках стартового матча на Евро-2024.

"Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат и такую ​​игру. Но надо поднять голову, мы имеем 2 финала. Все зависит только от нас. Это еще не конец", – написал Судаков в соцсетях.

Напомним, в следующем туре сборная Украины сыграет против Словакии. Матч состоится в пятницу, 21 июня.

Ранее сообщалось, что украинские арбитры обслужат матч чемпионата Европы-2024.

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