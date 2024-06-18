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"Все читаем, всех услышали": Конопля подвел итоги поражения от Румынии

Защитник обратился к фанатам сборной Украины.
Сегодня, 22:30
Ефим Конопля / Getty Images
Ефим Конопля / Getty Images

Правый защитник сине-желтых Юхим Конопля прокомментировал поражение Украины от Румынии (0:3) на старте чемпионата Европы-2024.

Украинец опубликовал пост в Instagram, в котором принес свои извинения.

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"За такую ​​игру и такой результат мы должны извиниться перед болельщиками. Провальный день для нас. Трудно, но в следующих двух матчах нам нужно прыгнуть выше головы.

Мы все читаем и всех услышали. Спасибо за критику, воспринимаем ее. Но мы уже готовимся к следующему матчу, поэтому просьба поддержать сборную и каждого игрока. Сейчас очень важна ваша поддержка", - написал Конопля.

Ранее Ребров оценил поражение Украины от Румынии.

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