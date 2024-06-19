Роналду отреагировал на победу Португалии над Чехией
Португалец обратился к команде и соотечественникам.
В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Португалии победила национальную команду Чехии (2:1).
Капитан португальской команды Криштиану Роналду отреагировал на победу.
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"До конца, Португалия!", - написал форвард на своей странице в Instagram.
В следующем туре сборная Португалии сыграет против Турции, матч пройдет 22 июня.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Португалия - Чехия.
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