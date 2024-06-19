Португалия - Чехия 2:1 видео голов и обзор матча 18.06.2024

Во вторник, 18 июня, в рамках первого тура группового этапа Эвро-2024 сборная Португалии встречалась с Чехией. Матч завершился победой номинальных хозяев со счетом 2:1.

Голы пришли лишь во втором тайме. Первыми отличиться смогли чехи. Дальний удар вывел команду вперед, однако немного позднее их же оборона привезла гол.

Победа же для португальцев пришла уже на 90+1 минуте, когда вышедший на замену игрок завершил опасную атаку своей команды.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Португалия - Чехия Евро-2024

Португалия - Чехия 2:1

Голы: Гранац, автогол, Консейсау, 90+1 - Провод, 62

Ожидаемые голы (xG): 1.20 - 0.22

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 17 - 4

Удары в створ: 8 - 1

Угловые: 13 - 0

Фолы: 5 - 6

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот (Инасиу, 63), Пепе, Рубен Диаш, Мендеш, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш, Витинья (Консейсау, 90), Бернарду Силва, Рафаэл Леау (Диогу Жота, 63), Роналду.

Чехия: Станек, Цоуфал, Гранач, Голеш, Крейчи, Доудера, Провод(Барак, 79), Соучек, Шулц (Шевчик, 79), Шик (Хитил, 61), Кухта(Лингр, 60).

Предупреждения: Рафаэл Леау (39), Шик (57).

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