Роналду - первый футболист, сыгравший в шестой раз на Евро
Португалец установил историческое достижение.
Во вторник, 18 июня, сборная Португалии встречается с командой Чехии в рамках чемпионата Европы.
С первых минут на поле вышел лидер португальской сборной Криштиану Роналду.
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Это для него шестое участие в чемпионате Европы, что является новым рекордом.
Первым чемпионатом Европы для Роналду стало домашнее Евро-2004.
Ранее сообщалось, что Гюлер побил рекорд Роналду на Евро.
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