Роналду - первый футболист, сыгравший в шестой раз на Евро

Во вторник, 18 июня, сборная Португалии встречается с командой Чехии в рамках чемпионата Европы.

С первых минут на поле вышел лидер португальской сборной Криштиану Роналду.

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Это для него шестое участие в чемпионате Европы, что является новым рекордом.

Первым чемпионатом Европы для Роналду стало домашнее Евро-2004.

Ранее сообщалось, что Гюлер побил рекорд Роналду на Евро.

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