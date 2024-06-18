Гюлер побил рекорд Роналду на Евро

Хавбек Арда Гюлер побил рекорд Криштиану Роналду.

Турецкий футболист забил в матче Евро-2024 против Грузии (3:1) в возрасте 19 лет и 114 дней, став самым молодым игроком, забивавшим в дебютной игре на чемпионате Европы.

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Роналду сделал это на Евро-2004 в 19 лет и 128 дней. Гюлер также стал пятым самым молодым футболистом, забивавшим на Евро.

Рекорд по-прежнему у Йохана Фонлантена, забившего на Евро-2004 в 18 лет и 141 день.

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