Португалия - Чехия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 18.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

Во вторник, 18 июня, сборные Португалии и Чехии проведут матч в квартете F в рамках первого тура группового этапа Евро-2024.

Поединок состоится в Лейпциге на арене Лейпциг Штадиум. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия - Чехия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 18 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

На Евро-2024 сборные Португалии и Чехии выступят в группе F, в которой также представлены национальные команды Турции и Грузии.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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