Тренер Венгрии назвал уникальную сборную на Евро-2024

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча против Германии в рамках группового этапа чемпионата Германии.

По словам специалиста, немецкая команда является самой лучшей сборной турнира на данный момент.

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"В футболе прошлое не имеет большого значения. Его можно упомянуть, но это неважно. После поражения в первой игре мы все были очень разочарованы. Два из трех голов произошли из-за наших ошибок. Если вы играете так на Евро, то вы дорого заплатите за свои ошибки.

На бумаге, и не только на бумаге, мы знаем, что сборная Германии лучше нас, что должно побуждать нас приложить максимум усилий. Надеюсь, мы сможем взять очко, но это требует от нас идеального матча. Каждый должен выложиться на 100%, 110% – это невозможно, поэтому 100%.

Мы увидели, на что способна Германия в первой игре. Это единственная команда, которая сейчас доминировала на протяжении всего матча без всяких сомнений".

В первом туре Венгрия проиграла Швейцарии (1:3), а Германия разбила Шотландию (5:1).

Матч Германия – Венгрия состоится 19 июня. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:00 по Киеву.

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