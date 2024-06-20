Де ла Фуэнте: Смотреть на Италию - это как смотреть на свое отражение

Тренер считает, что две команды очень похожи между собой.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался накануне матча против сборной Италии.

Тренер похвалил своих игроков за матч против Хорватии, а также заявил, что нынешняя "скуадра адзурра" очень похожа на его команду, представляя собой сплав молодости и опыта.

"Я очень доволен игрой каждого футболиста против Хорватии и тем, как тренируются другие наши ребята. Они показали себя на очень высоком уровне. Конечно, мы хотим победить. Сейчас все наши мысли только об этой игре. Мы двигаемся к нашей цели от матча к матчу. Завтра у нас важнейшая игра. В каждом матче мы играем только на победу. Мы не умеем играть по-другому.

Италия очень похожа на нас. Они недавно обновили команду, у них есть молодые ребята, мне очень нравится, как они сражаются. У них много мастеров, есть опытные игроки. Смотреть на Италию – это как смотреть на свое отражение.

Пока все для нас складывается успешно, но всегда есть куда расти. Мы должны оставаться скромными и продолжать бороться. Это долгий турнир. Впереди длинный путь, и мы хорошо знаем потенциал сборных Франции, Германии, Италии и Португалии", - заявил де ла Фуэнте.

Напомним, что онлайн трансляция поединка Испания - Италия доступна на нашем сайте.

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