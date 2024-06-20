Де ла Фуэнте: Смотреть на Италию - это как смотреть на свое отражение
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался накануне матча против сборной Италии.
Тренер похвалил своих игроков за матч против Хорватии, а также заявил, что нынешняя "скуадра адзурра" очень похожа на его команду, представляя собой сплав молодости и опыта.
"Я очень доволен игрой каждого футболиста против Хорватии и тем, как тренируются другие наши ребята. Они показали себя на очень высоком уровне. Конечно, мы хотим победить. Сейчас все наши мысли только об этой игре. Мы двигаемся к нашей цели от матча к матчу. Завтра у нас важнейшая игра. В каждом матче мы играем только на победу. Мы не умеем играть по-другому.
Италия очень похожа на нас. Они недавно обновили команду, у них есть молодые ребята, мне очень нравится, как они сражаются. У них много мастеров, есть опытные игроки. Смотреть на Италию – это как смотреть на свое отражение.
Пока все для нас складывается успешно, но всегда есть куда расти. Мы должны оставаться скромными и продолжать бороться. Это долгий турнир. Впереди длинный путь, и мы хорошо знаем потенциал сборных Франции, Германии, Италии и Португалии", - заявил де ла Фуэнте.
Напомним, что онлайн трансляция поединка Испания - Италия доступна на нашем сайте.
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