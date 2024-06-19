Испания - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 20.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В четверг, 20 июня, сборные Испании и Италии проведут матч в квартете В в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.

В первых поединках испанцы разгромили 3:0 Хорватию, а итальянцы обыграли со счетом 2:1 Албанию.

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Поединок состоится в Гельзенкирхене на Арена АуфШальке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Испания - Италия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 20 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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