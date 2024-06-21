Ребров назвал заявку Украины на матч со Словакией

Украинская команда проведет второй поединок на Евро-2024.

В пятницу, 21 июня, в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сыграет с национальной командой Словакии.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров назвал заявку команды на поединок.

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В список вошли все 26 футболистов.

Голкиперы: Лунин, Трубин, Бущан.

Защитники: Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Тымчик, Сваток, Таловеров, Бондарь, Михайличенко.

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Судаков, Цыганков, Бражко, Шапаренко, Зубков.

Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 16:00 по Киеву.

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