Украина - Словакия: известно, в какой форме сыграет команда Реброва
Команды проведут матч в рамках второго тура Евро-2024.
В пятницу, 21 июня, в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сыграет с национальной командой Словакии.
Подопечные Сергея Реброва проведут поединок в желтой форме, а словаки сыграют в синей экипировке.
В первом туре Украина проиграла Румынии (0:3), а Словакия обыграла Бельгию (1:0).
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Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 16:00 по Киеву.
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Источник: УАФ