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Украина - Словакия: известно, в какой форме сыграет команда Реброва

Команды проведут матч в рамках второго тура Евро-2024.
Сегодня, 10:55
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В пятницу, 21 июня, в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сыграет с национальной командой Словакии.

Подопечные Сергея Реброва проведут поединок в желтой форме, а словаки сыграют в синей экипировке.

В первом туре Украина проиграла Румынии (0:3), а Словакия обыграла Бельгию (1:0).

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Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 16:00 по Киеву.

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Источник: УАФ

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