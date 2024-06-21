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Конопля признался, чем Словакия сильнее Украины

Футболист сборной Украины высказался о втором туре на Евро-2024.
Сегодня, 12:30
Эфим Конопля / Getty Images
Эфим Конопля / Getty Images

Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями от матча против Словакии в рамках чемпионата Европы-2024.

По словам футболиста, украинцам есть чему поучится у словацкой сборной.

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"Знаю, что эта команда в три раза более организована, чем были румыны. Они показали за счет своей организованности, за счет своей командной силы прежде всего, а не каких-то звездных игроков, что они могут добывать положительный результат против очень сильных оппонентов. Поэтому эта игра еще важнее, чем против румын, потому что в ней, наверное, будет решаться наша дальнейшая судьба".

Конопля оценил, что Словакия обыграла Бельгию (1:0) в первом туре Евро-2024.

"Немного следили за футболом, они играли после нас. Было действительно видно, что даже бельгийцам очень трудно создавать моменты против них. И то, как они отдавались на поле – это то, чему нам нужно у них научиться. И научиться за очень короткий промежуток времени", - сказал Конопля для ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 16:00 по Киеву.

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