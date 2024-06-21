Сборная Украины встретилась с защитниками Азовстали

Украинская команда поддержала военных, которые лечатся в Германии.

В пятницу, 21 июня, в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сыграет с национальной командой Словакии.

В преддверии поединка тренировку команды Сергея Реброва посетили 30 защитников "Азовстали", которые находятся на реабилитации в Германии.

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На занятии был также президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

В УАФ сообщили, что на трех матчах группового этапа Евро-2024 будут присутствовать около 300 украинских ветеранов-военнослужащих.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 16:00 по Киеву.

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