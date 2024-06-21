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Ребров снова взялся за старое: главный тренер перепутал, с кем сборная сыграет на Евро

Наставник немного не угадал, с кем будут играть его парни.
Сегодня, 12:25
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оконфузился во время недавней пресс-конференции.

Наставник "желто-синих" перепутал соперника, с которым будет играть его команда, назвав Словакию "Словенией".

Напомним, уже в пятницу, 21 июня, сборная Украины сыграет со Словакией. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

На ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция игры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

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