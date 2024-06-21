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"Нас либо смешают с дерьмом, либо покажем, что являемся командой": Ярмоленко про матч со Словакией

Капитан сборной отметил важность результата в матче на чемпионате Европы.
Сегодня, 15:37
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением по поводу поединка против Словакии на Евро-2024.

По словам капитана команды, их ждет непростая игра, в которой они должны показать, что являются одним целым.

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"Мы понимаем, что проиграли первую игру. Настроение после первой игры было не очень, поэтому понимаем, насколько важна сегодняшняя игра. Понимаем, что это для нас финал.

Нас либо смешают с дерьмом, либо мы покажем, что это команда, которая держит удар.

Словакия – классная и агрессивная команда, в которой выступают многие опытные игроки. Мы их смотрели, разбирали. Агрессивная команда хорошо прессингует. Будет интересно", - отметил Ярмоленко в интервью для MEGOGO.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 16:00 по Киеву.

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Словакия - Украина: Видео голов и обзор матча Евро-2024

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