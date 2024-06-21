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"Цыганков не будет играть": Ребров высказался о матче против Словакии

Наставник украинской команды назвал задачу на игру Евро-2024.
Сегодня, 15:50
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о поединке против Словакии на Евро-2024.

По словам специалиста, Цыганков не сыграет, а Миколенко может появиться в матче.

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"К сожалению, Цыганков не здоров. Вчера Миколенко тренировался первый день. Как вы видите, он не в стартовом составе, но я надеюсь, что он готов к игре".

Ребров поделился мнением по поводу мотивации сборной.

"Вы увидели, что у ваших игроков горят глаза? Вы должны увидеть, я тоже. Это турнир топ-уровня, и если ты не показываешь свой максимум, у тебя нет шансов. Надеюсь, сегодня мы увидим, что мы исправили ошибки, которые были в первом матче", - отметил Ребров.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 16:00 по Киеву.

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Источник: УЕФА

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