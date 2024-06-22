Лунин впервые прокомментировел решение Реброва заменить его на Трубина

В рамках второго тура группового этап чемпионата Европы Украина обыграла Словакию (2:1).

Голкипер Андрей Лунин после матча с Румынией (0:3) оказался на скамейке запасных, а вместо него на поле вышел Анатолий Трубин.

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По словам украинца, он понимает причины такого решения Реброва.

"Я прекрасно понимаю решение главного тренера. Результат с Румынией – полностью моя вина, но здесь мы команда, коллектив. Дело не в отдельных футболистах, всегда важен результат.

Я продолжаю работать. Если придет моя очередь снова выйти в стартовом составе, то я готов. Обсуждал ли я решение с главным тренером? Нет, ведь в этом не было необходимости", - приводит слова Лунина Marca.

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