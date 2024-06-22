iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин впервые прокомментировел решение Реброва заменить его на Трубина

Вратарь высказался по поводу матча против Словакии.
Сегодня, 11:07
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках второго тура группового этап чемпионата Европы Украина обыграла Словакию (2:1).

Голкипер Андрей Лунин после матча с Румынией (0:3) оказался на скамейке запасных, а вместо него на поле вышел Анатолий Трубин.

Читай также: "О, святой Николай Шапаренко": Реакция Сети на победу Украины над Словакией

По словам украинца, он понимает причины такого решения Реброва.

"Я прекрасно понимаю решение главного тренера. Результат с Румынией – полностью моя вина, но здесь мы команда, коллектив. Дело не в отдельных футболистах, всегда важен результат. 

Я продолжаю работать. Если придет моя очередь снова выйти в стартовом составе, то я готов. Обсуждал ли я решение с главным тренером? Нет, ведь в этом не было необходимости", - приводит слова Лунина Marca.

Ранее Миколенко ответил, сможет ли сыграть с Бельгией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бавария выиграла борьбу у клубов АПЛ за таланта из Кристал Пэлас Бавария выиграла борьбу у клубов АПЛ за таланта из Кристал Пэлас
Катмен Фьюри назвал секрет победы над Усиком Катмен Фьюри назвал секрет победы над Усиком
Шотландия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Шотландия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Знаменитый английский вратарь встал на защиту Мудрика Знаменитый английский вратарь встал на защиту Мудрика
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина
Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа11:56
Бавария выиграла борьбу у клубов АПЛ за таланта из Кристал Пэлас
Бокс11:32
Катмен Фьюри назвал секрет победы над Усиком
Евро-202411:11
Шотландия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202411:07
Лунин впервые прокомментировел решение Реброва заменить его на Трубина
Европа10:45
Знаменитый английский вратарь встал на защиту Мудрика
Евро-202410:45
Швейцария - Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202410:21
Евро-2024: конкуренты Украины, Португалия - Турция, Грузия - Чехия
НХЛ10:10
Кубок Стэнли: Эдмонтон сравнял счет с 0:3 - состоится решающий седьмой матч
Бокс10:00
"Он станет бесспорным чемпионом": катмен Фьюри удивил заявлением про реванш с Усиком
Евро-202409:42
Миколенко ответил, сможет ли сыграть с Бельгией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK