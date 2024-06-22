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Миколенко ответил, сможет ли сыграть с Бельгией

Защитник сборной Украины рассказал о своем состоянии после травмы.
Сегодня, 09:42
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко, который пропустил первые два матча "сине-желтых" на Евро-2024, высказался о вероятности своего участия в последней игре группового этапа против Бельгии.

Игрок выразил надежду, что сможет полностью восстановиться к предстоящему поединку.

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"Уже сегодня готовился в обойме, и это самое главное для меня. У нас есть четыре дня для подготовки к следующему матчу. Думаю, все будет хорошо и я буду готов.

Могли увидеть меня на поле и со Словакией, но меня не выпустили. Как тренерский штаб решит, не от меня все зависит", - приводит слова Миколенко SportArena.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией состоится в среду, 26 июня, в Штутгарте. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Виталий Миколенко

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