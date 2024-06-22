Лунин назвал главного фаворита Евро-2024
Украинец выделил команду, которая показывает отлчиные результаты.
Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин поделился мнением по поводу фаворита чемпионата Европы-2024.
По словам футболиста, сборная Испании имеет все шансы выиграть трофей.
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"Испания показывает очень хорошие результаты, они являются фаворитами на Евро", - отметил Лунин.
🗣️ Andriy Lunin: “Spain is doing very well, they are favorites for the EUROs.” pic.twitter.com/yOc1xJ2UdK— Madrid Zone (@theMadridZone) June 21, 2024
В первых двух играх Испания обыграла Хорватию (3:0) и Италию (1:0).
Ранее Лунин впервые прокомментировел решение Реброва заменить его на Трубина.
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