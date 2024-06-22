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Лунин назвал главного фаворита Евро-2024

Украинец выделил команду, которая показывает отлчиные результаты.
Сегодня, 14:54
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин поделился мнением по поводу фаворита чемпионата Европы-2024.

По словам футболиста, сборная Испании имеет все шансы выиграть трофей.

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"Испания показывает очень хорошие результаты, они являются фаворитами на Евро", - отметил Лунин.

В первых двух играх Испания обыграла Хорватию (3:0) и Италию (1:0).

Ранее Лунин впервые прокомментировел решение Реброва заменить его на Трубина.

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