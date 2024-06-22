Лунин назвал главного фаворита Евро-2024

Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин поделился мнением по поводу фаворита чемпионата Европы-2024.

По словам футболиста, сборная Испании имеет все шансы выиграть трофей.

Читай также: Что нужно от матча Бельгия – Румыния: расклады для сборной Украины

"Испания показывает очень хорошие результаты, они являются фаворитами на Евро", - отметил Лунин.

🗣️ Andriy Lunin: “Spain is doing very well, they are favorites for the EUROs.” pic.twitter.com/yOc1xJ2UdK — Madrid Zone (@theMadridZone) June 21, 2024

В первых двух играх Испания обыграла Хорватию (3:0) и Италию (1:0).

Ранее Лунин впервые прокомментировел решение Реброва заменить его на Трубина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!