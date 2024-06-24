Форвард сборной Венгрии успешно перенес операцию

Уже в среду Барнабаш Варга вернется домой.

Форвард сборной Венгрии Барнабаш Варга успешно перенес операцию.

Напомним, в матче против Шотландии игрок стокнулся с вратарем Ангусом Ганном, из-за чего потерял сознание и был доставлен в больницу сразу с футбольного поля.

Врачи диагностировали у венгра множественные переломы лицевых костей со смещением и посоветовали срочно провести операцию.

Как сообщает Венгерская футбольная ассоциация, операция Варги прошла успешно и без осложнений.

В ближайшее время форвард пойдет на поправку и уже в среду сможет вернуться домой.

С обзором поединка Шотландия - Венгрия вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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