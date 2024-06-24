Форвард сборной Венгрии успешно перенес операцию
Уже в среду Барнабаш Варга вернется домой.
Форвард сборной Венгрии Барнабаш Варга успешно перенес операцию.
Напомним, в матче против Шотландии игрок стокнулся с вратарем Ангусом Ганном, из-за чего потерял сознание и был доставлен в больницу сразу с футбольного поля.
Врачи диагностировали у венгра множественные переломы лицевых костей со смещением и посоветовали срочно провести операцию.
Как сообщает Венгерская футбольная ассоциация, операция Варги прошла успешно и без осложнений.
В ближайшее время форвард пойдет на поправку и уже в среду сможет вернуться домой.
С обзором поединка Шотландия - Венгрия вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!