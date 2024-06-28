Роналду показал фотографию с детьми перед матчами плей-офф Евро-2024
Португалец зарядился энергией, проведя время с близкими.
Сборная Португалии пробилась в плей-офф чемпионата Европы-2024. Футболисты португальской команды получили выходной, во время которого занялись своими делами.
Лидер сборной Криштиану Роналду провел время с семьей. Форвард опубликовал фотографию вместе с детьми. Забавно, что все они были одеты в национальной одежде Португалии.
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В 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Португалия сыграет против сборной Словении. Матч пройдет 1 июля.
Ранее один из зрителей матча Грузия - Португалия пытался запрыгнуть на Роналду после игры.
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