Джорджина > Грузия: Фанаты сборной Португалии оригинально поддержали возлюбленную Роналду
К сожалению, данные попытки задеть соперника не увенчались успехом.
Возлюбленная форварда сборной Португалии Криштиану Роналду стала звездой в соцсетях благодаря фанатам футболиста.
В преддверии матча против Грузии некоторые болельщики были замечены в футболках с надписью на спине "Джорджина", а самые ярые поклонники девушки и вовсе написали на плакате: "Джорджина > Грузия".
Напомним, игра третьего тура группового этапа Евро-2024 завершилась сенсационной победой команды Хвичи Кварацхелии со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду показала, как поддерживала его на стадионе в матче с Турцией.
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