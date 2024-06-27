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Джорджина > Грузия: Фанаты сборной Португалии оригинально поддержали возлюбленную Роналду

К сожалению, данные попытки задеть соперника не увенчались успехом.
Сегодня, 16:20
Джорджина Родригес / Instagram
Джорджина Родригес / Instagram

Возлюбленная форварда сборной Португалии Криштиану Роналду стала звездой в соцсетях благодаря фанатам футболиста.

В преддверии матча против Грузии некоторые болельщики были замечены в футболках с надписью на спине "Джорджина", а самые ярые поклонники девушки и вовсе написали на плакате: "Джорджина > Грузия".

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Напомним, игра третьего тура группового этапа Евро-2024 завершилась сенсационной победой команды Хвичи Кварацхелии со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду показала, как поддерживала его на стадионе в матче с Турцией.

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