"Мы в 1/8 финала": Возлюбленная Роналду показала, как поддерживала его на стадионе в матче с Турцией
Сборная Португалии в субботу, 22 июня, в матче второго тура группового раунда Евро-2024 разгромила Турцию со счетом 3:0.
Эта победа позволила португальской национальной команде уже гарантировать себе выход в плей-офф турнира с первого места в группе F.
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Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду в этом поединке не остался без личной поддержки. На трибунах стадиона в Дортмунде, где проходил матч, присутствовала возлюбленная нападающего Джорджина Родригес вместе с сыном футболиста Криштиану-младшим и в компании друзей.
После игры девушка поздравила Роналду с победой, сделав селфи в его объятиях.
"Мы в 1/8 финала", - написала Джорджина в Instagram.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Турция - Португалия (0:3).
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