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"Мы в 1/8 финала": Возлюбленная Роналду показала, как поддерживала его на стадионе в матче с Турцией

После победы Джорджина лично поздравила португальца, засветившись в его объятиях.
Сегодня, 14:44
Джорджина Родригес / Getty Images
Джорджина Родригес / Getty Images

Сборная Португалии в субботу, 22 июня, в матче второго тура группового раунда Евро-2024 разгромила Турцию со счетом 3:0.

Эта победа позволила португальской национальной команде уже гарантировать себе выход в плей-офф турнира с первого места в группе F.

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Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду в этом поединке не остался без личной поддержки. На трибунах стадиона в Дортмунде, где проходил матч, присутствовала возлюбленная нападающего Джорджина Родригес вместе с сыном футболиста Криштиану-младшим и в компании друзей.

После игры девушка поздравила Роналду с победой, сделав селфи в его объятиях.

"Мы в 1/8 финала", - написала Джорджина в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Турция - Португалия (0:3).

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