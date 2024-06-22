iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Турция - Португалия 0:3 видео голов и лучших моментов матча Евро-2024 22.06.2024

Португальская сборная не только победила, но еще и досрочно вышла в плей-офф.
Вчера, 22:41
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В матче второго тура группового этапа Евро-2024 сборная Португалии разгромила сборную Турции со счетом 3:0.

В первом тайме Бернарду Силва вывел португальцев вперед, после чего Самет Акайдын отметился автоголом.

На старте второй половины встречи Криштиану Роналду отдал голевую передачу на Бруно Фернандеша, которая сделала его рекордсменом чемпионатов Европы и установила окончательный счет данного поединка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Турция - Португалия во второму туре Евро-2024:

Читай также: Принес победу и напомнил о важном: Яремчук призвал освободить украинских военнопленных

Турция - Португалия 0:3
Голы: Б. Силва, 21, Акайдын, 28 (аг), Фернандеш, 56.

Ожидаемые голы (xG): 0.70 - 1.73
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 9 - 10
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 16 - 8

Турция: Байындыр - Челик, Акайдын (Демирал, 75), Бардакчи, Кадиоглу - Чалханоглу, Айхан (Юксек, 58), Акгюн (Гюлер, 70), Кокчу (Язиджи, 46), Актюркоглу (Йылдыз, 58) - Йылмаз.

Португалия: Кошта - Канселу (Семеду, 68), Диаш, Пепе (А. Силва, 83), Мендеш - Витинья (Ж. Невеш, 88), Пальинья (Р. Невеш, 46), Фернандеш - Б. Силва, Роналду, Леау (Нету, 46).

Предупреждения: Бардакчи, Акайдын, Челик - Леау, Пальинья.

ИсточникMEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Турции сборная Португалии

Статьи по теме

Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф Евро-2024 Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф Евро-2024
Гол в ворота Украины попал в число лучших в первом туре группового этапа Евро-2024 Гол в ворота Украины попал в число лучших в первом туре группового этапа Евро-2024
Камбэк Португалии в игре с Чехией в видеообзоре матча Евро-2024 Камбэк Португалии в игре с Чехией в видеообзоре матча Евро-2024
Как выйти в плей-офф Евро-2024, что для этого нужно: расклады для сборной Украины Как выйти в плей-офф Евро-2024, что для этого нужно: расклады для сборной Украины
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202400:56
Как выйти в плей-офф Евро-2024, что для этого нужно: расклады для сборной Украины
Европа00:53
Челси ведет переговоры о трансфере форварда сборной Канады
Евро-202400:38
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Формула 100:24
Норрис: За победу на Гран-при Испании будут бороться восемь пилотов
Другие страны00:05
Копа Америка-2024: Эквадор - Венесуэла, Мексика - Ямайка
Евро-202400:03
Евро-2024: Бельгия обыграла Румынию, Португалия разгромила Турцию, Грузия сыграла вничью с Чехией
Вчера, 23:56
Евро-202423:56
Гол Лукаку снова отменили, но Бельгия все равно обыграла Румынию
НБА23:31
Все кончено? Томпсон и Уорриорз не ведут переговоры о продлении
Евро-202423:15
Роналду установил возрастной рекорд Евро в матче против Турции
Евро-202422:56
Игрок сборной Бельгии пропустит матч против Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK