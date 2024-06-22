Турция - Португалия 0:3 видео голов и лучших моментов матча Евро-2024 22.06.2024

Португальская сборная не только победила, но еще и досрочно вышла в плей-офф.

В матче второго тура группового этапа Евро-2024 сборная Португалии разгромила сборную Турции со счетом 3:0.

В первом тайме Бернарду Силва вывел португальцев вперед, после чего Самет Акайдын отметился автоголом.

На старте второй половины встречи Криштиану Роналду отдал голевую передачу на Бруно Фернандеша, которая сделала его рекордсменом чемпионатов Европы и установила окончательный счет данного поединка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Турция - Португалия во второму туре Евро-2024:

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Турция - Португалия 0:3

Голы: Б. Силва, 21, Акайдын, 28 (аг), Фернандеш, 56.

Ожидаемые голы (xG): 0.70 - 1.73

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 16 - 8

Турция: Байындыр - Челик, Акайдын (Демирал, 75), Бардакчи, Кадиоглу - Чалханоглу, Айхан (Юксек, 58), Акгюн (Гюлер, 70), Кокчу (Язиджи, 46), Актюркоглу (Йылдыз, 58) - Йылмаз.

Португалия: Кошта - Канселу (Семеду, 68), Диаш, Пепе (А. Силва, 83), Мендеш - Витинья (Ж. Невеш, 88), Пальинья (Р. Невеш, 46), Фернандеш - Б. Силва, Роналду, Леау (Нету, 46).

Предупреждения: Бардакчи, Акайдын, Челик - Леау, Пальинья.

Источник: MEGOGO

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