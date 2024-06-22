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Роналду установил еще один рекорд Евро

Криштиану доказывает хейтерам, что является командным игроком.
Сегодня, 20:32
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы Турция встречается с Португалией.

Во втором тайме коллектив Роберту Мартинеса довел счет до разгромного благодаря голу Бруну Фернандеша с паса Криштиану Роналду, который благодаря этому установил рекорд Евро.

Роналду сделал седьмой ассист на чемпионатах Европы, превзойдя результаты Карела Поборски и став единоличным лидером в истории турнира по этому показателю.

Напомним, ранее Криштиану стал единственным игроком в истории , который сыграл на шести Евро в карьере.

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