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Роналду установил возрастной рекорд Евро в матче против Турции

Криштиану стал самым возрастным автором ассиста на турнире.
Вчера, 23:15

В рамках 2-го тура Португалия с ассистом Криштиану Роналду разгромила Турцию.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Роналду стал самым возрастным автором голевой передачи в матче Евро за всю историю. На момент сегодняшнего матча Криштиану исполнилось 39 лет и 128 дней.

Стоит отметить, что этот рекорд стал не единственным на счету форварда сборной Португалии. Также он стал лучшим ассистентом в истории турнира .

Также надо сказать, что благодаря победе Португалия оформила выход в плей-офф Евро-2024.

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