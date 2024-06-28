Буффон назвал двух футболистов, которые его больше всего удивили на Евро-2024

Легендарный итальянский футболист Джанлуиджи Буффон поделился впечатлением по поводу чемпионата Европы-2024.

По словам именитого спортсмена, его удивили два игрока.

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"Для меня главными открытиями Евро-2024 на сегодняшний день стали Ламин Ямал и Нико Уильямс. Я слышал о них раньше, но никогда прежде не видел вживую. Понятно, что у них есть что-то особенное.

Судя по тому, что я видел по телевидению, в сборной Германии есть таланты, которые дают надежду на будущее. У Португалии великолепная команда, а у Франции очень опытный тренер и отличные игроки", - приводит слова Буффона Marca.

Ранее Буффон высказался о матче 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии.

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