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Швейцария - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 29.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.
Сегодня, 20:59
Швейцария - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Швейцария - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

В субботу, 29 июня, сборные Швейцарии и Италии проведут первый матч в плей-офф чемпионата Европы-2024.

Команды сыграют в 1/8 финала соревнования, куда вышли после выступлений на групповом этапе.

Поединок Швейцария - Италия состоится в Берлине на Олимпиаштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария - Италия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 29 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол.

Сборная Швейцарии заняла второе место в своей группе, где были Германия, Венгрия и Шотландия. Итальянцы стали вторыми в одном квартете с Испанией, Хорватией и Албанией.

На ISPORT доступно расписание и результаты чемпионата Европы-2024.

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