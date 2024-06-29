Палкин оценил провал Украины на Евро-2024

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2024.

По словам специалиста, все болельщики разочарованы тем, как выступила команда Сергея Реброва.

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"Мы все очень разочарованы ситуацией, которая сложилась в группе, где играла сборная Украины, ведь команды из других групп квалифицировались с меньшим количеством очков, чем мы.

Стоит отметить, что у нас была и очень конкурентная группа. Мы гордимся тем, что команда показала в последних двух матчах на Евро, особенно во время победы над сборной Словакии", - приводит слова Палкина RMC Sport.

Ранее стала известна реакция Жироны на провал Довбика и Цыганкова на Евро-2024.

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