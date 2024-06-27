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"Никаких оправданий, только боль и разочарование": Цыганков оценил провал Украины на Евро-2024

Игрок откровенно признал, что национальная команда продемонстрировала неприемлемый результат.
Сегодня, 15:58
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков подвел итоги выступления "сине-желтых" на Евро-2024.

Игрок у себя в Instagram отметил, что вылет после группового этапа с последнего места в группе является разочаровывающим результатом.

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"К сожалению, не о таком Евро я мечтал. Готовиться столько времени ментально и физически, чтобы в самом начале первой игры его закончить…

Нет никаких оправданий, только боль и разочарование. Хотелось подарить положительные эмоции своей семье, друзьям и украинскому народу, но этого не удалось.

Несмотря на все плохое, что случается, жду следующего шанса, чтобы начать снова. И пока я играю в футбол, я не собираюсь сдаваться. Потому что сдаваться - это точно не об украинцах. И точно не обо мне.

Спасибо людям за поддержку на протяжении этого маленького отрезка. Команда правильно отреагировала на неудачу и показала, что мы можем конкурировать со всеми. Действительно верю, что нам еще будет что праздновать", - написал Цыганков.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Украина - Бельгия (0:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Виктор Цыганков чемпионат европы 2024

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