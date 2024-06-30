"Футбол не должен быть таким": тренер сборной Дании назвал причину вылета с Евро-2024
Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд прокомментировал вылет с Евро-2024 после поражения в матче против Германии (0:2).
По словам специалиста, судейство стало ключевым фактор в поединке.
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"Игру решил VAR. У меня есть фото момента с офсайдом на телефоне. Если это и офсайд, то на один сантиметр.
Я уже устал от этих бессмысленных правил игры рукой в футболе. Мы не можем заставить наших защитников бегать с руками за спиной. Это все разочаровывает. Футбол не должен быть таким. Я редко говорю о решении, но это было очень решающим в нашей игре.
Я не против VAR, но мы должны развивать и совершенствовать его быстрее. По моему мнению, решение должно быть ясным, как луна на небе, а не таким, как мы видели сегодня", – приводит слова тренера ABC News.
В 1/4 финала Германия сыграет против победителя пары Испания – Грузия.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Германия - Дания.
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