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"Футбол не должен быть таким": тренер сборной Дании назвал причину вылета с Евро-2024

Юлманд остался недовольным работой VAR.
Сегодня, 11:11
Каспер Юлманд / Getty Images
Каспер Юлманд / Getty Images

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд прокомментировал вылет с Евро-2024 после поражения в матче против Германии (0:2).

По словам специалиста, судейство стало ключевым фактор в поединке.

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"Игру решил VAR. У меня есть фото момента с офсайдом на телефоне. Если это и офсайд, то на один сантиметр.

Я уже устал от этих бессмысленных правил игры рукой в футболе. Мы не можем заставить наших защитников бегать с руками за спиной. Это все разочаровывает. Футбол не должен быть таким. Я редко говорю о решении, но это было очень решающим в нашей игре.

Я не против VAR, но мы должны развивать и совершенствовать его быстрее. По моему мнению, решение должно быть ясным, как луна на небе, а не таким, как мы видели сегодня", – приводит слова тренера ABC News.

В 1/4 финала Германия сыграет против победителя пары Испания – Грузия.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Германия - Дания.

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