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Германия - Дания 2:0 видео голов и обзор 1/8 финала Евро-2024

На ISPORT доступны самые лучшие моменты встречи.
Сегодня, 01:10
Германия - Дания / Getty Images
Германия - Дания / Getty Images

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024 встречались сборные Германии и Дании.

В первом тайме команды не смогли открыть счет, перенеся голы на второй тайм.

На 53-й минуте Хаверц реализовал пенальти, забив точно от штанги.

В середине тайме Германия удвоила счет, а автором гола стал Мусиала.

Датчане так и не сумели поразить ворота соперника, хоть и создали несколько неплохих моментов.

Видео голов и обзор матча Германия - Дания:

Германия - Дания 2:0
Голы: Хаверц, 53 (пен.), Мусиала, 68.

Германия: Нойер - Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Раум (Хенрикс, 80) - Андрих (Джан, 64), Кроос, Сане (Антон, 88), Гюндоган (Фюллькруг, 64), Мусиала (Вирц, 80) - Хаверц.

Дания: Шмейхель - Андерсен, Вестергор, Кристенсен (Бруун Ларсен, 81) - Ба (Кристиансен, 81), Дилейни (Нергор, 69), Хойбьерг, Меле - Сков Ольсен (Поульсен, 69), Хойлунд (Винд, 81), Эриксен.

Предупреждения: Андерсен, Меле.

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Видео

Германия - Дания 2:0 видео голов и обзор 1/8 финала Евро-2024
Германия - Дания 2:0 видео голов и обзор 1/8 финала Евро-2024

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