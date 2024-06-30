Германия - Дания 2:0 видео голов и обзор 1/8 финала Евро-2024
В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024 встречались сборные Германии и Дании.
В первом тайме команды не смогли открыть счет, перенеся голы на второй тайм.
На 53-й минуте Хаверц реализовал пенальти, забив точно от штанги.
В середине тайме Германия удвоила счет, а автором гола стал Мусиала.
Датчане так и не сумели поразить ворота соперника, хоть и создали несколько неплохих моментов.
Видео голов и обзор матча Германия - Дания:
Германия - Дания 2:0
Голы: Хаверц, 53 (пен.), Мусиала, 68.
Германия: Нойер - Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Раум (Хенрикс, 80) - Андрих (Джан, 64), Кроос, Сане (Антон, 88), Гюндоган (Фюллькруг, 64), Мусиала (Вирц, 80) - Хаверц.
Дания: Шмейхель - Андерсен, Вестергор, Кристенсен (Бруун Ларсен, 81) - Ба (Кристиансен, 81), Дилейни (Нергор, 69), Хойбьерг, Меле - Сков Ольсен (Поульсен, 69), Хойлунд (Винд, 81), Эриксен.
Предупреждения: Андерсен, Меле.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!