iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

УЕФА открыл дело против Беллингема

Англичанин показал нецензурный жест в победной игре против Словакии.
Сегодня, 20:05
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оказался в центре скандала.

Английский футболист обвиняется в возможном нарушении базовых правил поведения. Джуд после гола в ворота сборной Словакии в 1/8 финала Евро-2024 (2:1 д.в.) поцеловал руку и указал на свои половые органы.

Читай также: Горячая девушка Беллингема поделилась пикантными фото в купальнике

УЕФА открыл дисциплинарное дело против полузащитника.

Кроме того, Футбольная ассоциация Англии обвиняется в беспорядках на стадионе во время игры и в использовании болельщиками пиротехники.

Ранее Джуд уже попытался объясниться за свой жест.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: УЕФА

Статьи по теме

Франция минимально победила Бельгию благодаря автоголу Вертонгена Франция минимально победила Бельгию благодаря автоголу Вертонгена
17-летний китайский бадминтонист умер на чемпионате Азии среди юниоров 17-летний китайский бадминтонист умер на чемпионате Азии среди юниоров
Украинцы на Уимблдоне: Стародубцева впервые в карьере прошла во второй раунд, Цуренко - вылетела Украинцы на Уимблдоне: Стародубцева впервые в карьере прошла во второй раунд, Цуренко - вылетела
Новичок Челси: Я не спал перед трансфером в клуб Новичок Челси: Я не спал перед трансфером в клуб
Помочь журналистам

Видео

Голевая феерия в обзоре матча Испания - Грузия
Голевая феерия в обзоре матча Испания - Грузия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202420:53
Франция минимально победила Бельгию благодаря автоголу Вертонгена
Другие20:50
17-летний китайский бадминтонист умер на чемпионате Азии среди юниоров
Теннис20:38
Украинцы на Уимблдоне: Стародубцева впервые в карьере прошла во второй раунд, Цуренко - вылетела
Европа20:35
Новичок Челси: Я не спал перед трансфером в клуб
Киберспорт20:14
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi в ТОП-5, Monte вне ТОП-30
Евро-202420:05
УЕФА открыл дело против Беллингема
Европа19:59
Один из лидеров сборной Германии высказался о четвертьфинале Евро против Испании
Бокс19:44
Тренер Дэвиса сделал дерзкий прогноз на бой с Ломаченко
Европа19:27
Тоттенхэм подписал одного из самых перспективных игроков Англии
Бокс19:20
"Ты не имеешь права": дядя Фьюри раскритиковал Тайсона за поражение Усику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK