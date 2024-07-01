УЕФА открыл дело против Беллингема

Англичанин показал нецензурный жест в победной игре против Словакии.

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оказался в центре скандала.

Английский футболист обвиняется в возможном нарушении базовых правил поведения. Джуд после гола в ворота сборной Словакии в 1/8 финала Евро-2024 (2:1 д.в.) поцеловал руку и указал на свои половые органы.

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УЕФА открыл дисциплинарное дело против полузащитника.

Кроме того, Футбольная ассоциация Англии обвиняется в беспорядках на стадионе во время игры и в использовании болельщиками пиротехники.

Ранее Джуд уже попытался объясниться за свой жест.

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