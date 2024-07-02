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Роналду оценил выход Португалии в четвертьфинал Евро-2024

Португалец мог стать антигероем встречи против Словении.
Сегодня, 09:20
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил выход своей команды в четвертьфинал Евро-2024 после победы над Словенией (0:0, 3:0 по пенальти).

По словам португальца, команда добыла очень трудную победу, но заслужила оказаться в восьмерке лучших.

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"Было трудно, но таков футбол. Соперники хорошо защищались, они очень сильны, но Португалия победила, так как мы играли лучше и заслужили место в восьмерке сильнейших.

Мы проявили энтузиазм, показали, что хотим играть, получать удовольствие и дарить радость болельщикам – все это наша жизнь", - отметил Криштиану.

Напомним, Роналду не забил пенальти в дополнительное время - Облак отбил удар Криштиану.

На нашем сайте доступен обзор матча и серии пенальти, в которой вратарь Португалии отбил три удара.

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Источник: УЕФА

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