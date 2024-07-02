Роналду установил уникальный антирекорд в истории Евро

Португалец не сумел забить Облаку в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024 сборная Португалии прошла национальную команду Словении, победив в серии пенальти (0:0, 3:0 по пенальти).

В дополнительное время Криштиану Роналду имел отличную возможность открыть счет, но не забил пенальти на 105-й минуте. Удар форвард отбил голкипер Словении Ян Облак.

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Роналду стал первым футболистом, который дважды не сумел забить с пенальти в финальной части чемпионата Европы.

Впервые он промахнулся с точки в 2016 году, когда в игре против Австрии попал в штангу. Поединок закончился вничью - 0:0.

На нашем сайте доступен обзор матча и серии пенальти, в которой вратарь Португалии отбил три удара от словенцев.

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