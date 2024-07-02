Вратарь сборной Португалии рассказал, как сумел отбить все пенальти в серии со Словенией

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта прокомментировал матч 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, пен. 3:0).

После нулевой ничьей в основное и дополнительное время португальцы обыграли словенцев в серии пенальти, а их вратарь отразил все три удара с одиннадцатиметровой отметки.

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"Когда я отразил удар Шешко в дополнительное время, я думал, что должен это сделать, я прочитал язык его тела и смог помочь команде.

Наверное, это лучшая игра в моей жизни. Я сосредоточился на том, что нужно делать. Я руководствовался своим внутренним чутьем. Конечно, мы проанализировали исполнителей пенальти, но игроки меняются, и они меняют то, как они бьют. Я очень счастлив и очень рад, что помог команде.

Это отличные эмоции. Игра была тяжелой: мы знали, что соперники будут делать, и они делали это хорошо. Мне удалось сохранять концентрацию на протяжении всей игры и дождаться своего шанса помочь команде. Самые тяжелые игры те, в которых я мяча почти не касаюсь, но упорная работа окупилась.

В этот раз я делал все иначе. Я последовал своему инстинкту, я решил, что это будет наилучшим решением, и оно оказалось лучшим. Так что я очень счастлив помочь команде - это самое главное", - приводит слова Кошты официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Португалия - Словения (0:0, пен. 3:0).

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