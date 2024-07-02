Роналду впервые признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своей карьере в национальной команде.

По словам 39-летнего футболиста, Евро-2024 станет для него последним.

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"Это мое последнее Евро. Но меня это не двигает вперед, меня двигает вперед мой энтузиазм. Мое извинение после забитого послематчевого пенальти? Мне было жаль болельщиков.

Я всегда буду отдаваться этой футболке как можно лучше. И я буду делать это всю свою жизнь. Я должен взять на себя ответственность", - приводит слова Роналду Фабрицио Романо в Twitter.

На текущем турнире Криштиану провел четыре матча, в которых сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Роналду установил уникальный антирекорд в истории Евро.

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