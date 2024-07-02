"Пеналдо": известный телеканал оскорбил Роналду в прямом эфире матча Евро-2024

Над португальцем пошутили, но, вероятнее всего, скоро он получит извинения.

Сборная Португалии прошла Словению в рамках 1/8 финала чемпионата Европы (0:0, 3:0 по пенальти).

В основное время команды голов так и не забили. В конце первого тайма португальцы получили право на пенальти.

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Криштиану Роналду не сумел переиграть Яна Облака, который сделал феноменальный сейв.

Телеканал BBС сразу после отбитого удара написал в углу экрана "Misstiano Penaldo" (miss – с английского промах).

В четвертьфинале Португалия сыграет против Франции.

На нашем сайте доступен обзор матча и серии пенальти, в которой вратарь Португалии отбил три удара от словенцев.

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