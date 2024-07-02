"Пеналдо": известный телеканал оскорбил Роналду в прямом эфире матча Евро-2024
Над португальцем пошутили, но, вероятнее всего, скоро он получит извинения.
Сборная Португалии прошла Словению в рамках 1/8 финала чемпионата Европы (0:0, 3:0 по пенальти).
В основное время команды голов так и не забили. В конце первого тайма португальцы получили право на пенальти.
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Криштиану Роналду не сумел переиграть Яна Облака, который сделал феноменальный сейв.
Телеканал BBС сразу после отбитого удара написал в углу экрана "Misstiano Penaldo" (miss – с английского промах).
В четвертьфинале Португалия сыграет против Франции.
На нашем сайте доступен обзор матча и серии пенальти, в которой вратарь Португалии отбил три удара от словенцев.
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