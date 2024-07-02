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Луческу: Возможно, Румыния выиграет Евро-2024

Специалист предсказывает, что андердог может выиграть трофей.
Сегодня, 12:57
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Бывший главный тренер Шахтера и Динамо Мирча Луческу поделился мнением по поводу выступления сборной Румынии в плей-офф Евро-2024.

По словам специалиста, команда имеет все шансы побороться за чемпионский трофей.

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"Йорданеску в сборной проделал огромную работу, и я убежден, что они смогут справиться с Нидерландами и пройти дальше. Я буду на стадионе и буду болеть, как это делает весь румынский народ. У нас никогда не было такой поддержки, когда я играл в сборной, у нас было десять болельщиков на трибунах, если мы не играли дома.

В сборной была создана ментально сильная группа игроков, чего не хватает, например, Италии. Индивидуальные качества Румынии нельзя сопоставить с топ-командами. Ей помогает менталитет и организация игры, все футболисты жертвуют собой ради команды. Это команда, которая хорошо играет в обороне, а затем индивидуально проявляет себя в атаке. Румыния сильно выросла за последние 2-3 года. Когда в команде есть уверенность, все возможно.

Сильные сборные еще маскируются. Теперь, когда начались матчи плей-офф, такие топ-игроки, как Мбаппе и Беллингем, покажут нам, на что они действительно способны, но, несмотря на это, я думаю, что мы можем увидеть команду-сюрприз, которая поднимет трофей. Может быть, настанет очередь Австрии, Швейцарии или Румынии", - приводит слова Луческу Calcio News 24/

Во вторник, 2 июня, Румыния сыграет против Нидерландов в 1/8 финала Евро-2024. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:00 по Киеву.

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