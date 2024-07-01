Румыния – Нидерланды: онлайн-трансляция матча Евро-2024 02.07.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

Во вторник, 2 июля, сборные Румынии и Нидерландов сыграют в рамках 1/8 финала Евро-2024.

Интересно, что команды показали практически идентичные результаты на групповом этапе: и румыны, и нидерландцы набрали по четыре очка, только у первых разница голов лучше (4:3 против 4:4).

Вот только это позволило сборным занять разные места в своих группах: и если команда Рональда Кумана вышла в плей-офф с третьей позиции, то бывший соперник Украины свой квартет выиграл.

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Поединок Румыния - Нидерланды состоится в Мюнхене на Альянц Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Румыния - Нидерланды

Трансляция матча будет доступна в этой новости 2 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

А тем же вечером на футбольное поле выйдет последняя пара 1/8 финала, а именно Австрия и Турция.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.

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