Мане отреагировал на слезы Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024

Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы-2024, обыграв Словению после серии пенальти (0:0, 3:0 по пенальти).

В дополнительное время Криштиану Роналду имел отличную возможность открыть счет, но не забил пенальти на 105-й минуте. Удар форвард отбил голкипер Словении Ян Облак.

Читай также: Роналду впервые признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере

Форвард Ан-Насра и сборной Сенегала Садио Мане поддержал своего одноклубника, который расплакался после незабитого пенальти.

"Ты остаешься великим чемпионом", – написал Мане.

В четвертьфинале Португалия сыграет против Франции.

Отметим, что известный телеканал оскорбил Роналду в прямом эфире матча Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!