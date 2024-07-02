Мане отреагировал на слезы Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024
Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы-2024, обыграв Словению после серии пенальти (0:0, 3:0 по пенальти).
В дополнительное время Криштиану Роналду имел отличную возможность открыть счет, но не забил пенальти на 105-й минуте. Удар форвард отбил голкипер Словении Ян Облак.
Читай также: Роналду впервые признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере
Форвард Ан-Насра и сборной Сенегала Садио Мане поддержал своего одноклубника, который расплакался после незабитого пенальти.
"Ты остаешься великим чемпионом", – написал Мане.
В четвертьфинале Португалия сыграет против Франции.
Отметим, что известный телеканал оскорбил Роналду в прямом эфире матча Евро-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!