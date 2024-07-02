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Австрия - Турция 1:2: обзор матча и результат игры 02.07.2024

Команда "Аэроплана" Винченцо Монтеллы улетела в следующую стадию турнира, благодаря дублю в исполнении Мериха Демирала.
Вчера, 23:57
Сборная Турции / Getty Images
Сборная Турции / Getty Images

Во вторник, 2 июля, в Лейпциге на Ред Булл Арене состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, в котором встретились сборные Австрии и Турции.

Веселье в игре началось с первой же минуты. На 57 секунде Мерих Демирал воспользовался замешательством в штрафной площади австрийцев и с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот, установив тем самым рекорд плей-офф.

После такого старта команда Винченцо Монтеллы ожидаемо позволила сопернику владеть мячом. При этом номинальные хозяева не создали какие-то опасные моменты, а потому на перерыв сборные ушли при минимульном преимуществе Турции.

После перерыва сценарий повторился. На 59-й минуте Арда Гюлер навесил с углового, а Демирал выпрыгнул выше всех и головой нанес сильный удар, с которым не справился Патрик Пенц.

Источник: Getty Images

Австрия смогла достаточно быстро отыграть один мяч. И этот гол также пришел после углового. Штефан Пош головой скинул мяч на дальнюю штангу, где Михаэль Грегорич в касание замкнул передачу.

На этом подопечные Ральфа Рангника не остановились и продолжили атаковать ворота Мерта Гюнока в надежде спастись. Однако ни один из ударов не позволил австрийцам сравнять счет.

Турция победила со счетом 2:1 и стала последним участником четвертьфинала. Австрия же отправляется домой.

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Статистика матча Австрия - Турция 1/8 финала Евро-2024

Австрия - Турция 1:2
Голы: Грегорич, 66 - Демирал, 1, 59.

Ожидаемые голы (xG): 3.20 - 0.87
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 19 - 6
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 12 - 5

Австрия: Пенц - Пош, Данзо, Лингарт (Вобер, 64), Мвене (Прасс, 46) - Зайвальд, Забитцер, Лаймер (Гриллич, 64), Баумгартнер, Шмид (Грегорич, 46) - Арнаутович.

Турция: Гюнок - Мюлдюр, Бардакчи, Демирал, Кадиоглу - Юкшек (Озчан, 58), Айхан, Йылмаз, Кокчу (Кахведжи, 83), Йылдыз (Актюркоглу, 78) - Гюлер (Йокушлу, 78).

Предупреждения: Шмид, Лингарт - Кокчу, Юкшек.

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