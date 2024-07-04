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Новичок Динамо назвал победителя Евро-2024

Пихаленок выбрал команды, которые сыграют в финале турнира.
Сегодня, 12:10
Александр Пихаленок / ФК Динамо Киев
Александр Пихаленок / ФК Динамо Киев

Футболист Динамо Киев Александр Пихаленок поделился мнение по поводу чемпионата Европы-2024.

По словам новичка столичного клуба, в финале сыграют Германия и Англия, а победят немцы.

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"Пусть будет Германия – Англия. Германия победит", - приводит слова Пихаленка Україна на часі Shorts.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Германии встретится с командой Испании, а Англия - со Швейцарией.

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